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Правосудие

Пытки без конца. Эфир в 18:05

Виталий Бунтов в очередной раз подвергнутый пыткам сотрудниками администрации колонии ИК-12 Пермского края

Виталий Бунтов в очередной раз подвергнутый пыткам сотрудниками администрации колонии ИК-12 Пермского края

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Дело Виталия Бунтова - шесть лет под прессом

В январе 2017 года исполняется 30 лет со дня вступления в силу Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Россия, хотя и участвует в этой Конвенции, за последние несколько лет выплатила сотни тысяч евро в счет компенсаций жертвам пыток, заявивших о них в своих жалобах в Страсбург.

Виталий Бунтов в очередной раз подвергнутый пыткам сотрудниками администрации колонии ИК-12 Пермского края

Виталий Бунтов в очередной раз подвергнутый пыткам сотрудниками администрации колонии ИК-12 Пермского края

Один из таких заявителей - Виталий Бунтов. Его история, к которой в передаче "Правосудие" возвращались не раз, ошеломляет настолько, что не хочется верить в ее правдивость. Происшедшее и происходящее с ним по сей день и чудовищно, и страшно - чудовищно по сути и страшно, потому что совершенно непонятно, кто и как может остановить это последовательное, циничное уничтожение человека, длящееся более 6 лет.

В студии РС - Ирина Бунтова, выигравшая в ЕСПЧ дело о применении к её мужу пыток сотрудниками федеральной службы исполнения наказаний, и адвокат Дмитрий Сотников

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