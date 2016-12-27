Умерла Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звёздных войнах"

Актриса Керри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звёздные войны", умерла на 61-м году жизни от последствий сердечного приступа. О смерти актрисы сообщила её семья.

Сердечный приступ случился с актрисой на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления Фишер в критическом состоянии доставили в больницу, где её подключили к аппарату искусственного дыхания. Позднее родственники актрисы сообщили об улучшении её состояния.

На момент начала съёмок в "Звёздных войнах" Фишер было 19 лет. В 2017 году выйдет последний фильм киноэпопеи с её участием.