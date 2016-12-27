В ФРГ примут антитеррористический план, разрешающий слежку

Власти Германии после теракта в Берлине намерены принять антитеррористический план. По информации издания Bild, обсуждение деталей плана намечено на январь 2017 года.

Парламент рассмотрит расширение полномочий полиции и ужесточение правил депортации мигрантов. Кроме прочего, предложено круглосуточно следить за потенциально опасными лицами при помощи электронных браслетов. Возрастной минимум этой категории будет понижен до 14 лет из-за того, что исламисты всё чаще используют подростков в подготовке терактов. Наравне с подозрительными людьмислежка будет вестись за мусульманскими молельными домами, в которых, по мнению полиции, проводится пропаганда радикального ислама.

Согласно плану, все мигранты, прибывшие в Евросоюз, будут внесены в базу данных, включающую фото, отпечатки пальцев и снимки радужной оболочки глаза. До момента идентификации просители убежища будут содержаться в транзитных центрах на приграничных территориях.

Ранее власти ФРГ уже обсуждали меры по противодействию терроризму. Тогда акцент делался на интеграции мигрантов. Усиление слежки за жителями Евросоюза осуждали правозащитные организации. После введения чрезвычайного положения во Франции из-за ноябрьских терактов 2015 года, организация Amnesty International заявила, что усиление служб безопасности ведёт к нарушениям прав человека и дискриминации мусульман.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещённая в России и ряде стран.