Бывшему президенту Аргентины предъявили обвинения в коррупции

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер признана виновной в преступном сговоре и мошенничестве, сообщает агентство Франс-Пресс.

По версии следствия, правительство Киршнер предоставляло государственные контракты на проведение дорожных работ бизнесмену, близкому к её семье. Бывшая глава государства свою вину отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

Киршнер занимала пост президента с 2007 по 2015 годы. Она стала второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон. В мае 2016 года сду обвинил Киршнер в мошенничестве по делу о незаконных валютных операциях через центральный банк Аргентины в условиях финансовой нестабильности.