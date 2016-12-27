Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза

Евросоюз перечислил Украине второй транш финансовой помощи в размере более 55 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте украинского министерства финансов.

Деньги будут получены в национальной валюте и пойдут на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Средства ,были предоставлены после оценки Еврокомиссией проведённых на Украине реформ в антикоррупционном законодательстве, государственному управлении и избирательном законодательстве.

Соглашение о финансировании между Украиной и ЕС было заключено в 2014 году. Сумма первого транша, полученного в том же году, составила 250 миллионов евро.