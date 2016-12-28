В петербургском музее Ахматовой завершился год Мандельштама

Год Осипа Мандельштама завершился традиционным чтением стихов в саду Фонтанного Дома у памятника Мандельштаму – к открытому микрофону подходили все желающие и читали любимые стихи поэта. После этого в музее Ахматовой был показан фильм "Тринадцать ночей" о чердынской ссылке Мандельштама. Чтения стихов Мандельштама в саду музея Ахматовой стали традиционными, они проходят уже несколько лет. Но 2016 год – это год 125-летия поэта, поэтому именно в юбилейном году было осуществлено особенно много проектов.

По словам сотрудницы музея Елены Джумук, в музее прошло несколько выставок. Все началось с маленькой инсталляции: в пространство квартиры Ахматовой было помещено кресло Мандельштама, принадлежавшее отцу поэта и неоднократно упоминавшееся в книге "Шум времени". Запомнилась голландская выставка – современное изобразительное искусство, ассоциативно связанное с текстами поэта, а также – оформленная известным художником Эмилем Капелюшем выставка документов и предметов, хранящихся в фондах музея. На этой выставке звучали звукозаписи – стихи Мандельштама, которые читают дети, актеры, литераторы, сотрудники музея.

Елена Джумук особо отмечает, что в этом году в музее Ахматовой начались занятия для младших школьников по детским стихам Мандельштама.

Кроме того, к юбилею Мандельштама завершился еще один проект – "Ненарушаемая связь" – виртуальный сборник стихов поэта, записанных в Петербурге, Москве, Воронеже, Варшаве, Тбилиси, Париже, Киеве и других городах, с которыми связана судьба поэта. Участники этого проекта не только читают любимые стихи, но и рассказывают о своем опыте переживания поэзии Мандельштама.