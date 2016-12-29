Недореабилитированный

Самый несправедливый упрек в адрес Путина, какой только можно придумать, – это реабилитация Сталина, которую он якобы проводит. Каждый раз, когда в России открывается очередной бюст Сталина или когда в магазинах на полке с бестселлерами оказывается очередная книга со Сталиным на обложке, многие видят в этом проявление государственной политики, направленной на ревизию устоявшихся взглядов на историю и на возвеличивание самой зловещей фигуры нашего прошлого. И это тот случай, когда мне хочется встать на защиту Путина и сказать, что нет, это иллюзия, и что никакого Сталина он, конечно, не реабилитирует.

Если бы Путин хотел реабилитировать Сталина, он бы вел себя совсем иначе. Начал бы с нейтральных упоминаний о нем в своих речах, потом, не встретив сопротивления, стал бы упоминать о Сталине с симпатией, сравнивал бы его с собой, ссылался бы на его мудрость. Волгограду по просьбе ветеранов вернули бы имя военных времен – кто-нибудь, конечно, возмутился бы, но телевидение нашло бы слова, чтобы объяснить, что ГУЛАГ ГУЛАГом, но к Сталинграду это не относится, и что Волгоградской битвы не было, и что в Париже есть станция метро, и что британский король дарил Сталинграду меч, на котором так и написано – Сталинград. Потом бы Сталин появился в кино – не как усатое пугало, которого все боятся, а как противоречивый и мудрый правитель.

Сначала, видимо, тоже военных времен, склонившийся над картой, и только потом – из тридцатых, тоже противоречивый и мудрый, который приказывает расстрелять, а сам потом уснуть не может и мучается, заставляя зрителя сопереживать именно ему, а не расстрелянным. Лет десять должна была бы идти такая подготовка общественного мнения, и только потом поставили бы первый большой памятник. Сначала где-нибудь в нелюдном месте, на канале имени Москвы, где Сталин и Ленин когда-то создавали архитектурный ансамбль, а потом Сталина убрали, и ансамбль перекосило. Вот нашли бы искусствоведа, который бы объяснил, что Сталин на этих шлюзах нужен обязательно, посмотрите, как стало красиво и по-античному, и все бы подумали: ну да, когда этого требует художественный резон, тогда не страшно, да и вообще не страшно.

И второго Сталина открывали бы уже на какой-нибудь площади, а третьего открывать пришел бы Путин, который бы сказал, что да, фигура противоречивая, но в любом случае великая, и это наша история, из которой нельзя просто взять и вычеркнуть такое значительное имя. А дальше уже какой-нибудь юбилей, и реабилитированный Сталин превращается в именинника, и портреты повсюду, и футболки, включая детские, и улицы его имени, и новых памятников без счета, и какой-нибудь торт "Сталин", и водка "Сталин", как можно больше всего бытового и неполитического. "Это просто наша история, не бойтесь". Ничего фантастического в таком сценарии нет, и было бы желание, его давно бы уже реализовали, и свои последние выборы Путин бы выигрывал как законный наследник Сталина, почему бы и нет?

Путину нужен именно такой Сталин – недореабилитированный, чтобы вечное "недо" постоянно висело над обществом, не давая ему почувствовать себя полноценным

Но мы видим, что ничего такого не произошло. Бюсты в провинции – да, ставятся и иногда даже сносятся. Россыпи книг по магазинам – да, это тоже есть, конечно. Кино – наверное, есть и кино, хотя самый яркий кино-Сталин последних лет – это тот, которого Михалков макал лицом в торт в "Предстоянии", то есть совсем не реабилитация. Есть ответственный за Сталина чиновник не очень высокого ранга – министр культуры Мединский, которому разрешено или даже поручено быть главным государственным сталинистом. Есть Проханов, который выступает по телевизору и тоже имеет право на сталинистское амплуа. Есть какие-то люди, выступающие по радио и восхищающиеся Сталиным. Но нет ни Сталинграда, ни открываемых официальными лицами больших памятников, и нет вообще ничего, что поощрялось бы с самого верха. Нет Путина-сталиниста – он в дискуссиях о Сталине вообще никак не участвует, для Путина Сталина нет, а с учетом сложившегося сейчас в России путиноцентризма это очень важно.

Сталин-2016 действительно очень вырос по сравнению даже со Сталиным-2000, не говоря уже о Сталине-1989. Но Сталин-2016 – это сугубо нишевый Сталин, не пригодный для массового использования, ориентированный прежде всего на ограниченный круг поклонников, но еще (и, возможно, это важнее) предназначенный, чтобы быть раздражителем для более широкого круга тех, кто Сталина не примет никогда.

Это совсем не реабилитация. Сталин не реабилитирован и не будет реабилитирован, он вытащен на свет и аранжирован именно таким образом, чтобы быть очередным источником общественного раскола. Он инструмент, который нужен не для того, чтобы сооружать с его помощью фундамент национального мифа, а для того, чтобы национального мифа никогда не было и чтобы общество жило, понимая, что оно всегда будет расколотым. Потому что всегда будут какие-то энтузиасты, готовые поставить золоченый бюст, и энтузиасты, готовые облить его краской или сломать.

Путину нужен именно такой Сталин – недореабилитированный, чтобы вечное "недо" постоянно висело над обществом, не давая ему почувствовать себя полноценным. Страх реабилитации Сталина гораздо полезнее для власти, чем собственно его реабилитация. Именно незаконченность процесса дает Путину силу, чтобы те, кто чем-то недоволен, смотрели с опаской не в настоящее, а в прошлое, заботливо выставленное на всеобщее обозрение. Путину нужна несложившаяся история, невозможный консенсус, незакопанный Сталин. Чтобы вместо народа существовало сразу много переполненных взаимной неприязнью групп, каждая из которых растоптала бы другую, если бы не Путин.

Реабилитация Сталина – самый несправедливый упрек в адрес Путина. На самом деле все намного хуже, чем если бы это была реабилитация.

Олег Кашин – журналист

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