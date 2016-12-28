США не собираются поставлять ПЗРК сирийской оппозиции

Представитель Госдепартамента Марк Тонер на пресс-конференции 27 декабря заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по поставкам сирийским повстанцам переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Это заявление было сделано после того, как Россия обвинила США в поставках ПЗРК сирийской оппозиции и высказала опасения, что это оружие может попасть в руки джихадистов.

По словам Тонера, это не новое обвинение, которое предъявляют США, но факт в том, что США не предоставляют никаких ПЗРК или что-нибудь в этом роде сирийской оппозиции.

"Мы видели и раньше эти высказывания, такого рода риторику. Наша позиция по ПЗРК не изменилась. Мы получили бы очень глубокую озабоченность, если бы оружие этого типа попало в Сирию," - заявил сотрудник пресс-службы Государственного департамента.

Ранее МИД России заявил, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам в Сирии вооружений,

включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам в Сирии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала положение "враждебным актом", который проложил путь для повстанцев и связанных с ними групп боевиков в Сирии, в том числе партнера Аль-Каиды фронта "Аль-Нусра" и "Исламского государства" (оба запрещены в России), к доступу к оружию и использованию их против российских военных самолетов.