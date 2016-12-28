СМИ: Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия на территории Сирии, который в ближайшее время будет представлен конфликтующим сторонам, сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, перемирие предполагается начать с полуночи 29 декабря. Оно будет затрагивать все районы, где идут бои между войсками президента Башара Асада и вооруженными отрядами оппозиции, но не будет распространяться на террористические группировки.

"Анадолу" уточняет, что в случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут обсуждать вопрос о политическом урегулировании конфликта. Ранее в качестве возможной площадки для таких переговоров называлась Астана.