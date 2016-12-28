Правозащитницу Татьяну Котляр поместили под подписку о невыезде

Правозащитница Татьяна Котляр, которая зарегистрировала у себя в квартире больше тысячи украинских беженцев, с понедельника находится под подпиской о невыезде. Ей запрещено покидать Обнинск. Об этом Радио Свобода рассказала руководитель организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Она пояснила, что преследование Котляр началось после того, как та сама попросила привлечь ее к уголовной ответственности по закону о так называемых "резиновых квартирах".

О том, что Следственный комитет Обнинска собирается возбудить в отношении Котляр второе уголовное дело, уже сообщалось в феврале.

В 2015 году правозащитницу, которая много лет регистрирует у себя мигрантов из разных городов России и других стран, уже привлекали к ответственности по той же статье. Тогда ее оштрафовали на 150 тысяч рублей, но амнистировали в зале суда.

Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Telegram: самые важные новости и эксклюзивные материалы