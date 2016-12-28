Трамп назначил советников по борьбе с терроризмом и отношениям с Израилем

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Томаса Боссерта помощником президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Associated Press, отмечая, что Боссерт работал в администрации Джорджа Буша и в структурах самого Трампа.

Боссерт будет консультировать президента по вопросам, связанным с национальной безопасностью, борьбой с терроризмом и кибербезопасностью, а также координировать работу кабинета министров по принятию и исполнению политики в этих областях.

Избранный президент также назначил Джейсона Гринблатта, одного из своих главных советников по связям США и Израиля, в качестве специального представителя на международных переговорах.

Трамп проводит рождественские праздники на курорте во Флориде, где встречается с высокопоставленными сотрудниками, консультантами и руководителями бизнеса. Ряд ключевых постов в его администрации остаются незаполненными.

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