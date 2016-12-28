Второй "черный ящик" разбившегося Ту-154 находится в хорошем состоянии

Второй бортовой самописец Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, находится в хорошем состоянии. Об этом после первичного осмотра заявили в комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Старший инженер комиссии Дмитрий Попов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что внешнее состояние "черного ящика" позволяет предположить, что морская вода не попала внутрь устройства, и магнитная лента сохранилась.

Второй бортовой самописец Ту-154 был поднят на поверхность ранее в среду. Основной "черный ящик" был обнаружен накануне, его уже доставили в исследовательский центр ВВС России.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

По последним данным, спасатели обнаружили в Черном море тела 15 погибших и 239 фрагментов человеческих останков. Поисковые работы продолжаются.

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