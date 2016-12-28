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Новости

Полиция ФРГ задержала сообщника "берлинского террориста"

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Полиция Берлина в среду задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря.

По информации издания Spiegel, задержан 40-летник гражданин Туниса, живущий в германской столице. В ближайшее время состоится пресс-конференция, где правоохранительные органы представят подробности задержания.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде стран.

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