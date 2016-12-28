СМИ: хакерская группировка Fancy Bear причастна ко взлому ОБСЕ

Хакерская группировка Fancy Bear, предположительно связанная с атаками на Демократическую партию США, взломали серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Кибератака на ОБСЕ произошла в начале ноября. Злоумышленники получили доступ к электронной почте, паролям и некоторым досье сотрудников. В самой организации данные расследования спецслужб не комментируют, опасаясь спекуляций.

Хакеры, называющие себя Fancy Bear, стали известны из-за причастности к взлому серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5. Группа также совершала атаки на посольства десятков стран, министерства обороны Аргентины, Турции, Южной Кореи и Украины и представителей НАТО.

Взломщиков неоднократно обвиняли в связях с российскими властями, в Кремле эти обвинения отвергли.

Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Telegram: самые важные новости и эксклюзивные материалы