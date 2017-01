Василий Шумов: На раёне

Хедлайнер второго выпуска программы "Музыка на Свободе" – лидер московской группы "Центр" Василий Шумов, один из основоположников отечественного электронного рока, иногда обращающийся в своем творчестве к теме социальных уродств (они же красоты) российской жизни. О том, как десятилетия меняют жизнь Энского квартала, – из студии Свободы рассказывает рок-критик Артемий Троицкий:

Герой содержательной (во всех смыслах содержательной) части сегодняшней программы – москвич Василий Шумов. Да, Вася Шумов, лидер первой московской группы новой волны, группы "Центр", которая существует аж с 1981 года. Весьма извилистая, надо сказать, у Василия Шумова сложилась карьера, и романтичный "Центр", прославившийся у музыкальных модников СССР песнями "Странные леди", "Тургеневские женщины" и "Багровое сердце", был не единственным его творческим увлечением. В 1986 году Шумов выпустил свой первый сольный альбом – по содержанию, скорее, социально-антропологический.

Женат тогда Василий Шумов был на француженке – не помню, к сожалению, как ее звали, – и вот эта французская жена привезла из-за железного занавеса новейшие электронные приспособления, а именно многоканальный магнитофон Fostex и музыкальный компьютер (это была вообще огромная редкость) Yamaha. Василий начал экспериментировать с этой самой техникой, в результате чего у него получился альбом "Мой район". Жил тогда Василий на площади Гагарина, в таком большом кирпичном доме, где сейчас находится магазин "Азбука вкуса" и куча прочих; там он и записал экспериментальный электронно-урбанистический альбом. Странные, местами абсурдистские скетчи московской жизни середины 80-х. Заглавная песня с него, несмотря на ее явную нехитовость, стала довольно популярной.

Прием от пяти до семи.

Уменьшите громкость телевизоров.

По кольцевой дороге два метра.

Отрывайте по линии отрыва.

Мой район Орехово-Борисово.

Мой район Химки-Ховрино.

Закрыто на обед.

Как проехать к дому?

Без вызова не входить.

Распишитесь в получении.

Мой район Вешняки, Владыкино.

Мой район Бирюлево-Западное.

Продаю, меняю, куплю.

И трамвай, троллейбус, автобус.

ГУМ, ЦУМ, БУМ.

Мягкий знак, и краткое, твердый знак.

Мой район Марьина Роща,

Мой район Теплый Стан.

Тише, идет операция.

И открыта подписка.

Предъявите документы.

Не хлопайте дверью.

Мой район площадь Гагарина,

Мой район площадь Курчатова.

Мой район Энская улица,

Мой район Энский квартал.

Вскоре после этого развелся Василий со своей французской женой, обзавелся новой американской женой и уехал на постоянное место жительства в город Лос-Анджелес. В Америке Василий жил довольно долго, почти 20 лет, работал тренером по хоккею, учился в арт-колледже и записал там, кстати, довольно много всякой музыки, и не только своей собственной: записал он один альбом с Петром Мамоновым, "Русские поют", еще один альбом с Жанной Агузаровой, Nineteen Ninety's. Интересно, что, постоянно проживая в солнечной Калифорнии, Шумов продолжал пристально наблюдать за политическими и социальными перипетиями в России, и даже комментировал их в песнях – например, в композиции "Криминальная Раша".

Шумов создал целое артистическое движение под названием "Содержание", призванное объединить музыкантов и поэтов, неравнодушных к социально-политической тематике

В конце концов Шумов соскучился по Раше настолько, что все-таки вернулся назад в Москву, в свой тогдашний район Измайлово. В России Василий возобновил активность "Центра" и, чего многие уж совсем не ожидали от музыкального репатрианта, стал политическим активистом. Свои новые песни на злобу дня, в частности, "Государство-бульдозер", Шумов исполнял на митингах оппозиции. Он создал целое артистическое движение под названием "Содержание", призванное объединить музыкантов и поэтов, неравнодушных к социально-политической тематике. Я лично очень благодарен Васе за то, что в период моих судебных передряг в 2011 году именно он выступил инициатором большого рок-концерта в мою поддержку и выпуска альбома "Содержание" за Троицкого".

Вскоре Василий сочетался браком уже с русской женой - первой, кстати, в его долгой матримониальной практике - галеристкой Верой Погодиной, и переселился в самый центр Москвы, на Большую Никитскую улицу. И вот в только что закончившемся году 2016-м он записал продолжение альбома "Мой район" – называется он, что вполне логично, "Мой район через 30 лет".

Мой район тысяча и одна стройка.

Резиновые квартиры, на рыках бойко.

Мой район пятьдесят оттенков мигрантов

Между "Алма-Атинской" и "Волоколамской".

Оплачивайте вовремя за ЖКХ-жировку.

Выполняйте команду явиться на массовую сходку.

Мой район, сужаются улицы.

Любимые руководители от своего величия не тушуются.

Мой район, благоустройство в стиле Кунцево.

Между Пятницким и Кожуховской.

Оплачивайте вовремя за ЖКХ-жировку.

Выполняйте команду явиться на массовую сходку.

Мой район под завязку перенаселенный.

Миллионы прописанных и ничего не защищенных.

Мой район отоварился Новой Москвой.

Танки и ракеты репетируют на Тверской.

Оплачивайте вовремя за ЖКХ-жировку.

Выполняйте команду явиться на массовую сходку.

Выполняйте.

​Василий Шумов. Композиция "Телевизор Крым"

На конверте альбома "Мой район через 30 лет" имеется забавная подборка реалий в стиле "было-стало", то есть что же изменилось в московской жизни и быте за последние 30 лет: было – самиздат, стало – блог; было – прописка, стало – регистрация; были – поклонники, стали – фолловеры; была – милиция, стала – полиция, были – Ленинские горы, стали – Воробьевы горы и так далее. Как и во всех сочинениях Шумова последних лет, в "Моем районе через 30 лет" очень много всего злободневного, много всего такого, что является прямым, непосредственным, сиюминутным комментарием к текущим событиям. Что, к сожалению, совсем не типично для нынешнего усталого русского рока. Есть тут песни и о советской пропаганде, точнее, новой российской пропаганде, и о бесконечных московских стройках, и о мигрантах-гастарбайтерах, и о выборах. Есть даже одна ностальгическая песенка про московскую Рок-лабораторию и перестройку 80-х годов. Я выбрал трек под названием "День зарплаты у анонимов и ботов". Как нетрудно догадаться, речь идет о так называемых интернет-троллях, которые Василия Шумова, возможно, тоже достали.

Вот отклик музыканта, лидера легендарной московской группы "Центр" Василия Шумова на неказистую деятельность проплаченных рабов пропутинского интернета. Будем надеяться, что, если и когда Вася запишет очередной альбом из серии "Через... лет", перемены в нашем районе будут более ощутимыми!

