СМИ: замглавы МВД Чечни ушел в отставку из-за конфликта с Кадыровым

Первый заместитель главы МВД Чечни Апти Алаудинов после нападения на полицейских в Грозном и возникшего из-за этого конфликта с Рамзаном Кадыровым подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Новая газета".

Издание отмечает, что Алаудинов входил в ближайшее окружение чеченского лидера, однако нападение в Грозном стало для властей республики неожиданностью, что Кадыров воспринял как "полный провал агентурной работы". По данным "Новой газеты", вслед за Алаудиновым своих должностей могут лишиться еще несколько высокопоставленных сотрудников МВД Чечни.

Нападение на полицейских в Грозном произошло в ночь на 18 декабря. Погибли четверо служителей правопорядка. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о семерых убитых боевиках, подозреваемых в совершении преступления. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

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