Керри: мир между Израилем и палестинцами под угрозой срыва

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что двухгосударственное решение — единственный путь к разрешению конфликта между Израилем и палестинцами. Выступая в Государственном департаменте, он предостерег, что это решение находится под угрозой срыва.

По словам Керри, и Палестинская автономия, и Израиль ответственны за сложившуюся ситуацию. Керри отметил, что политика Израиля по заселению палестинских территорий не является выигрышной. Речь может идти только о двух государствах, подчеркнул госсекретарь. При этом Керри заверил, что нынешняя администрация США остаётся "большим другом Израиля".

Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем. Он призвал Израиль "дотерпеть" до его инаугурации, намеченной на 20 января 2017 года. По словам Трампа, США всегда были "отличным другом" для Израиля, но ситуация изменилась после заключения ядерной сделки с Ираном, которую критиковали в Тель-Авиве.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран – членов Совета, США воздержались. Вашингтон впервые за долгие годы не стал блокировать антиизраильский документ. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху тогда резко высказался в адрес администрации США, обвинив ее в тайном сговоре с палестинцами.

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