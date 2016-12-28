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Новости

Генеральный прокурор Израиля открыл уголовное дело против Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился начать расследование по двум делам, фигурантом в которых проходит премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает израильский Десятый канал.

В израильском Министерстве юстиции отказались комментировать эту информацию. Об одном из двух дел общественности ранее не было известно. В ближайшие дни Нетаньяху будет вызыван на допрос.

В ноябре началось следствие на фоне скандала из-за сделки по покупке немецких подводных лодок, оформленной человеком из окружения премьер-министра. Нетаньяху тогда заявил, что конфликта интересов в этом случае не было.

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