CNN: Обама в четверг объявит о санкциях против РФ из-за кибератак

Президент США Барак Обама 29 декабря объявит расширении санкций против России из-за причастности к хакерским атакам во время выборов американского президента. Об этом сообщает CNN со сылкой на источники в администрации главы США.

По информации телеканала, помимо экономических санкций речь также идет о мерах дипломатического характера. Ожидается, что Обама назовёт имена россиян, причастных к "кампании по дезинформации" во время выборов. Телеканал отмечает, что меры не связаны с докладом спецслужб, который будет представлен Обаме в январе.

Во время предвыборной кампании в штабе Демократической партии неоднократно заявляли, что её серверы были взломаны российскими хакерами в интересах Кремля. Официально это пока не было подтверждено.

15 декабря телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил о "личном вмешательстве" Путина в выборы в США. В России эти обвинения назвали необоснованными. В декабре Барак Обама пообещал ответить на российские кибератаки, имевшие целью повлиять на исход последних президентских выборов.