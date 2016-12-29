В Лос-Анджелесе скончалась актриса Дебби Рейнольдс

В среду в Лос-Анджелесе на 85-ом году жизни скончалась известная голливудская актриса Дебби Рейнольдс, госпитализированная днем ранее в связи с перенесенным инсультом.

Во вторник в Лос-Анджелесе умерла дочь Рейнольдс от брака с актером Эдди Фишером Керри Фишер, которая играла принцессу Лею в киносаге "Звездные войны".

Дебби Рейнольдс снялась в более чем тридцати кинокартинах. Пиком ее карьеры как певицы, танцовщицы и актрисы стала комедия 1952 года "Поющие под дождем". Критики назвали фильм лучшим мюзиклом и одной из пяти лучших кинолент за всю историю Голливуда. В течение ряда лет Рейнольдс также была звездой эстрадных помостков Лас-Вегаса.

В 2014 г. она удостоилась премии гильдии киноактеров "За заслуги перед киноискусством".

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