Одного из организаторов "Русского марша" вызвали в полицию

Одного из организаторов акции националистов "Русский марш" Ивана Белецкого вызвали в полицию по делу о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Речь идет о так называемом "Народном сходе", который прошел 3 декабря. Активист рассказал порталу "ОВД-Инфо", что считает заведенное на него дело политически мотивированным.

11 декабря Белецкого задержали в Москве по дороге на митинг за реформу Федеральной службы исполнения наказаний, а за несколько дней до этого неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками полиции, пытались ворваться в квартиру активиста.

Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Telegram: самые важные новости и эксклюзивные материалы