США отказали в визе президенту Республики Сербской Милораду Додику

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что посольство США в Боснии и Герцеговине отклонило его просьбу о дипломатической визе. Эта виза запрашивалась для поездки в Соединенные Штаты на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, к которому он был приглашен.

Додик сообщил РТРС, Гостелерадио Республики Сербской, 27 декабря, что посольство отказало ему на основании того, что он не будет там в качестве представителя Боснии и Герцеговины. Лидер боснийских сербов сказал, что приглашение принять участие в церемонии поступило от Трампа.

Додик подробно рассказал о телефонном разговоре на прошлой неделе с заместителем помощника госсекретаря США Хойт Йи, который попросил его "отказаться от пророссийской политики своей сепаратистской партии" и "ответить на обвинения Боснии и Герцеговины".

Додик описал комментарии Йи как "разглагольствования, срежиссированные послом США в Боснии и Герцеговине Морин Кормак", которая, по его словам, присутствовала при телефонном разговоре. РТРС сообщает, что Йи "обвиняла Додика в препятствовании вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз."