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Новости

Главу порта в Петербурге арестовали по делу о мошенничестве

Cотрудники федеральной службы судебных приставов в зале суда, архивное фото

Cотрудники федеральной службы судебных приставов в зале суда, архивное фото

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Суд в Петербурге арестовал на 25 суток главу управляющей компании порта Усть-Луга Валерия Израйлита по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Интерфакс".

О подробностях дела пока не сообщается.

По данным издания "Фонтанка", Израйлита задержали еще в среду.

Ранее стало известно, что в штаб-квартире управляющей компании порта проходят обыски с участием сотрудников Федеральной службы безопасности.

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