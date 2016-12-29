Обама объявил памятниками природы спорные земли в Юте и Неваде

Президент США Барак Обама объявил национальными памятниками земли в штате Юта и Невада, которые стали спорными точками при обсуждении использования государственных земель на Западе США. Об этом в среду объявил Белый дом.

Национальный памятник "Биарз Иарз" ("Медвежьи уши") в штате Юта охватывает значительную площадь, где проживают американские индейцы и где находятся примерно 100 000 археологических памятников, в том числе древних скальных жилищ.

Это решение стало ударом по деятелям Республиканской партии в штате Юта и многим сельским жителям, которые считают, что это прибавит еще один уровень ненужного федерального контроля за землей и закроет регион для развития новой энергетики.

В Неваде национальным памятником объявлен регион "Голд Бьютт", который находится вблизи Лас-Вегаса и должен защищать живописную и экологически хрупкую область. В 2014 году владелец ранчо Кливен Банди вел в этом месте вооруженное противостояние с правительственными агентами. В районе находятся скальное искусство, артефакты, редкие окаменелости и недавно обнаруженные следы динозавров.

Белый дом и защитники природных ресурсов заявили, что обеим местам угрожала опасность разграбления и вандализма.

В заявлении Обамы говорится, что его решение поможет защитить это культурное и природное наследие и обеспечит, чтобы будущие поколения могли им пользоваться и оценить эти живописные и исторические ландшафты.