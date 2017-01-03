Российский троян

"...Нет никакого российского следа в кибератаках. Такую атаку запросто может организовать кто угодно, лежа на диване". Так сказал президент России на ежегодной пресс-конференции. Пару лет назад он сказал уже нечто подобное про военную униформу и БТР в одной стране-соседе России, что униформу и БТР запросто можно купить в ближайшем магазине, а Россия ни при чем.
То, что описано ниже, приснилось мне недавно. Нет, скорее так, об этом негромко говорили между собой два человека в дубайском метро. А я стоял неподалеку и все слышал.
Какое-то время назад, примерно в начале 2016 года, на стол президенту России лег один строго секретный документ. Называется он примерно так: "Разработка стратегии и создание системы активного кибернетического противодействия потенциальным противникам путем вмешательства в социальные медиа, политическое пространство и компьютерные сети". Документ этот, в частности, гласит:
"Интернет-пространство, социальные сети и кибертехнологии создали новые уникальные возможности для защиты национальных интересов России, противодействию недружественным государствам. Возможность вброса и распространения в социальные сетях стран, являющихся объектом спецоперации, нужной информации или дезинформации, позволяет манипулировать общественным мнением, влиять на результаты опросов и выборов. А также позволяет эффективно продвигать нужные идеи, поддерживать или дезавуировать политиков, влиять на общественные настроения.
Практика СССР показала, что создание в нужных странах движений и партий, симпатизирующих Союзу, позволяло ослабить агрессивную направленность политики этих стран. Более того, путем финансовой и организационной помощи этим партиям и политикам можно было помочь им прийти к власти, превратив тем самым недружественную страну в союзника. Как известно, такая практика широко осуществлялась Советским Союзом, прежде всего в странах Ближнего Востока и Африки.
Вот классический пример устранения недружественного режима в соседней стране: можно осуществить военную операцию вторжения, свергнуть режим и установить свою власть; это будет строить огромных денег, жертв, принесет репутационные и внешнеполитические потери и риски. А можно, потратив гораздо меньше средств, оказать финансовую, пропагандистскую поддержку нужным политикам, которые симпатизируют России либо являются ставленниками и агентами России. Хорошо организованная и профинансированная пропагандистская компания в конкретной стране позволит российским агентам влияния прийти к власти. Это приведет к смене курса данной страны в пользу России, что в свою очередь ослабит напряженность на данном политико-стратегическом направлении.
Современные компьютерные технологии позволяют проводить кибератаки и массированное вторжение в интернет-пространство и социальные сети зарубежной страны с минимальным риском быть обнаруженными. Это означает, что репутационные потери России при проведении таких операций могут быть сведены к минимуму. Целенаправленное и методичное вторжение в компьютерные системы стран – противников и соперников России позволяет также решить еще две важные задачи в обеспечении национальной безопасности. А именно получение важной разведывательной информации о противнике, его технических достижениях; иначе говоря, военный и промышленный шпионаж. И также – активное воздействие на системы управления объектами инфраструктуры, военные системы, элементы финансовой системы страны-противника в условиях конфронтации или войны с конкретной страной.
Таким образом, является целесообразным и необходимым:
1. Создание государственной системы компьютерной борьбы с потенциальными противниками.
2. Разработка стратегии противодействия потенциальным противникам в интернет-пространстве.
3. Разработка плана стратегических мероприятий по активному вмешательству в предвыборные кампании в странах, представляющих интерес для России с точки зрения обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны на мировой арене.
Стратегическая задача России – осуществить кибернетическое вторжение в соответствующие сферы западных стран
С целью обеспечения максимальной конфиденциальности проводимых активных мероприятий, Государственную систему компьютерной борьбы целесообразно реализовать в форме "частных" компаний и независимых хакерских групп, формально никак не связанных с государством, подразделениями ФСБ, СВР и ГРУ. Соответствующие технические и организационные шаги по регистрации доменов, приобретению и аренде серверов могут быть реализованы через агентурную сеть СВР.
Что касается активных мероприятий по вмешательству в политические кампании в иностранных государствах, представляется целесообразным осуществить в первоочередном порядке следующие шаги:
Такой план должен включать в себя следующие меры:
С учетом информации о предстоящих в зарубежных странах выборах органов государственной власти, предлагается в качестве первоочередных стран-объектов проведения компьютерного вмешательства, определить следующие:
Особое внимание также следует уделить разработке плана воздействия в социальных сетях и интернет-пространстве стран Балтии и на Украине.
Основными краеугольными достижениями западной цивилизации являются демократия, свобода личности и свобода слова. Именно они позволили странам Запада достичь высокого уровня развития общества, государственных институтов и экономики, за счет возможности самореализации личности, защиты частной собственности и конкуренции. Сегодня Россия имеет возможность превратить эти ключевые преимущества западной цивилизации в ключевые уязвимые точки этой цивилизации и использовать их для ослабления и поражения иностранных государств в глобальном противостоянии.
К примеру, проведенные формально "свободно" и "честно" выборы в западной стране невозможно оспорить или отменить – демократия есть демократия, и волю народа нужно уважать. Правильно организованная операция в киберпространстве такой страны, позволяет привести к власти нужного России кандидата. "Свобода слова и информации" позволяет осуществлять вмешательство в социальные сети, массмедиа, интернет-медиа. Запретить или остановить этот процесс нельзя – это будет нарушением свободы слова.
Стратегическая задача России – осуществить кибернетическое вторжение в соответствующие сферы западных стран, добиться преимуществ на нужных политических и экономических направлениях. Эта задача должна быть решена достаточно быстро, потому что рано или поздно эта стратегия и шаги по ее реализации станут известны странам Запада. Соответственно будут приняты меры противодействия и защиты, и реализация стратегии станет гораздо более сложной, дорогой и менее эффективной".
Вот такая небылица привиделась и послышалась мне... А все совпадения с реальными событиями – не более чем просто совпадения...
Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности