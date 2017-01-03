Российский троян

"...Нет никакого российского следа в кибератаках. Такую атаку запросто может организовать кто угодно, лежа на диване". Так сказал президент России на ежегодной пресс-конференции. Пару лет назад он сказал уже нечто подобное про военную униформу и БТР в одной стране-соседе России, что униформу и БТР запросто можно купить в ближайшем магазине, а Россия ни при чем.

То, что описано ниже, приснилось мне недавно. Нет, скорее так, об этом негромко говорили между собой два человека в дубайском метро. А я стоял неподалеку и все слышал.

Какое-то время назад, примерно в начале 2016 года, на стол президенту России лег один строго секретный документ. Называется он примерно так: "Разработка стратегии и создание системы активного кибернетического противодействия потенциальным противникам путем вмешательства в социальные медиа, политическое пространство и компьютерные сети". Документ этот, в частности, гласит:

"Интернет-пространство, социальные сети и кибертехнологии создали новые уникальные возможности для защиты национальных интересов России, противодействию недружественным государствам. Возможность вброса и распространения в социальные сетях стран, являющихся объектом спецоперации, нужной информации или дезинформации, позволяет манипулировать общественным мнением, влиять на результаты опросов и выборов. А также позволяет эффективно продвигать нужные идеи, поддерживать или дезавуировать политиков, влиять на общественные настроения.

Практика СССР показала, что создание в нужных странах движений и партий, симпатизирующих Союзу, позволяло ослабить агрессивную направленность политики этих стран. Более того, путем финансовой и организационной помощи этим партиям и политикам можно было помочь им прийти к власти, превратив тем самым недружественную страну в союзника. Как известно, такая практика широко осуществлялась Советским Союзом, прежде всего в странах Ближнего Востока и Африки.

Вот классический пример устранения недружественного режима в соседней стране: можно осуществить военную операцию вторжения, свергнуть режим и установить свою власть; это будет строить огромных денег, жертв, принесет репутационные и внешнеполитические потери и риски. А можно, потратив гораздо меньше средств, оказать финансовую, пропагандистскую поддержку нужным политикам, которые симпатизируют России либо являются ставленниками и агентами России. Хорошо организованная и профинансированная пропагандистская компания в конкретной стране позволит российским агентам влияния прийти к власти. Это приведет к смене курса данной страны в пользу России, что в свою очередь ослабит напряженность на данном политико-стратегическом направлении.

Современные компьютерные технологии позволяют проводить кибератаки и массированное вторжение в интернет-пространство и социальные сети зарубежной страны с минимальным риском быть обнаруженными. Это означает, что репутационные потери России при проведении таких операций могут быть сведены к минимуму. Целенаправленное и методичное вторжение в компьютерные системы стран – противников и соперников России позволяет также решить еще две важные задачи в обеспечении национальной безопасности. А именно получение важной разведывательной информации о противнике, его технических достижениях; иначе говоря, военный и промышленный шпионаж. И также – активное воздействие на системы управления объектами инфраструктуры, военные системы, элементы финансовой системы страны-противника в условиях конфронтации или войны с конкретной страной.

Таким образом, является целесообразным и необходимым:

1. Создание государственной системы компьютерной борьбы с потенциальными противниками.

2. Разработка стратегии противодействия потенциальным противникам в интернет-пространстве.

3. Разработка плана стратегических мероприятий по активному вмешательству в предвыборные кампании в странах, представляющих интерес для России с точки зрения обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны на мировой арене.

Стратегическая задача России – осуществить кибернетическое вторжение в соответствующие сферы западных стран

С целью обеспечения максимальной конфиденциальности проводимых активных мероприятий, Государственную систему компьютерной борьбы целесообразно реализовать в форме "частных" компаний и независимых хакерских групп, формально никак не связанных с государством, подразделениями ФСБ, СВР и ГРУ. Соответствующие технические и организационные шаги по регистрации доменов, приобретению и аренде серверов могут быть реализованы через агентурную сеть СВР.

Что касается активных мероприятий по вмешательству в политические кампании в иностранных государствах, представляется целесообразным осуществить в первоочередном порядке следующие шаги:

определение стран, подлежащих активному вмешательству,

определение политиков, политических партий и групп, в отношении которых должны быть предприняты шаги по поддержке или дискредитации,

разработка плана конкретных мероприятий по каждой стране с учетом приведенных выше параметров.

Такой план должен включать в себя следующие меры:

взлом аккаунтов в социальных сетях, ящиков электронной почты, серверов политических партий и органов госвласти,

вброс информации, как негативной по отношению к нежелательным для России политикам, так и позитивной по отношению к пророссийским политикам и агентам влияния России,

сбор компрометирующей информации о политиках, которые могут стать объектом проведения активных мероприятий.

С учетом информации о предстоящих в зарубежных странах выборах органов государственной власти, предлагается в качестве первоочередных стран-объектов проведения компьютерного вмешательства, определить следующие:

США (выборы президента, с максимальным противодействием Х. Клинтон),

Франция (выборы президента; предпочтительный кандидат должен быть определен после аналитической оценки информации СВР, МИД, ГРУ; кроме того, целесообразно проведение компании за снятие санкций против России),

Молдавия (выборы президента, с поддержкой И. Додона как ориентированного на Россию, путем предоставления его партии финансовых средств, политтехнологов, рекламной поддержки, полиграфии, поддержки в соцсетях),

Черногория (парламентские выборы, с целью недопущения победы Демократической партии социалистов и М. Джукановича, проводящих антироссийскую политику),

Болгария (парламентские выборы, с поддержкой генерала Р. Радева, выступающего в пользу сотрудничества с Россией),

Германия (парламентские выборы, с максимальным противодействием А. Меркель).

Особое внимание также следует уделить разработке плана воздействия в социальных сетях и интернет-пространстве стран Балтии и на Украине.

Основными краеугольными достижениями западной цивилизации являются демократия, свобода личности и свобода слова. Именно они позволили странам Запада достичь высокого уровня развития общества, государственных институтов и экономики, за счет возможности самореализации личности, защиты частной собственности и конкуренции. Сегодня Россия имеет возможность превратить эти ключевые преимущества западной цивилизации в ключевые уязвимые точки этой цивилизации и использовать их для ослабления и поражения иностранных государств в глобальном противостоянии.

К примеру, проведенные формально "свободно" и "честно" выборы в западной стране невозможно оспорить или отменить – демократия есть демократия, и волю народа нужно уважать. Правильно организованная операция в киберпространстве такой страны, позволяет привести к власти нужного России кандидата. "Свобода слова и информации" позволяет осуществлять вмешательство в социальные сети, массмедиа, интернет-медиа. Запретить или остановить этот процесс нельзя – это будет нарушением свободы слова.

Стратегическая задача России – осуществить кибернетическое вторжение в соответствующие сферы западных стран, добиться преимуществ на нужных политических и экономических направлениях. Эта задача должна быть решена достаточно быстро, потому что рано или поздно эта стратегия и шаги по ее реализации станут известны странам Запада. Соответственно будут приняты меры противодействия и защиты, и реализация стратегии станет гораздо более сложной, дорогой и менее эффективной".

Вот такая небылица привиделась и послышалась мне... А все совпадения с реальными событиями – не более чем просто совпадения...

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​