Жителя Нефтекамска, рассказавшего о пытках, отпустили из СИЗО

Верховный суд Башкирии отменил арест жителю Нефтекамска Венеру Мардамшину, который рассказал о пытках в отделении полиции, а затем был задержан по делу о разбойном нападении. Об этом сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

На отмене ареста настояла сторона обвинения. В Нефтекамск выехали сотрудники отдела Следственного комитета по особо важным делам, которые проверят сообщения о незаконном задержании.

22 декабря Венера Мардамшина арестовали на два месяца. Перед этим его задержали в санатории, где он проходил курс реабилитации после травм, предположительно полученных в отделении полиции.

46-летний Венер Мардамшин обратился в "Комитет по предотвращению пыток" и рассказал, что 10 ноября на выходе из дома его схватили четверо мужчин, надели ему на голову мешок и в наручниках отвезли в опорный пункт полиции. Там его избивали, пытали электрошокером и заставляли признаться в преступлении – нападении на женщину, угоне ее машины и краже телефона. Именно по этому дела Мардамшина позднее задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими.

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