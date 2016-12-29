Минтранс: техника на борту разбившегося Ту-154 работала нештатно

Техника на борту самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, работала нештатно, заявил в четверг министр транспорта России Максим Соколов на пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по расследованию результатов катастрофы.

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов сообщил, что командир экипажа Роман Волков перед крушением успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.

Байнетов также заявил что комиссия рассматривает около семи версий причин катастрофы. Все они имеют равный приоритет и в их числе нет версии о теракте, уточнил он.

На пресс-конференции также подтвердили информацию об окончании основной стадии поисковой операции, подчеркнув, что поиски продолжатся. Соколов подчеркнул, что на первый план выходит работа по опознанию тел погибших. Первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян заявил, что для этих целей уже собраны биологические материалы всех родственников жертв авиакатастрофы. Он отметил, что им оказывается круглосуточная психологическая помощь.

Также комиссия подтвердила, что полеты Ту-154 приостановлены, но этот самолет не будет выводиться из эксплуатации.

Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.

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