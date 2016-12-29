В парке Кусково задержан активист фонда "Спаси Кусково" Залищак

В лесопарке Кусково, где идет вырубка деревьев под строительство трассы, задержан председатель фонда содействия охране окружающей среды "Спаси Кусково" Владимир Залищак. Он рассказал порталу "ОВД-Инфо", что приехал посмотреть на место, где ведутся работы.

Залищака доставят в ОВД "Вешняки", где находятся остальные задержанные – защитники парка и корреспондент канала "Дождь" Василий Полонский. По данным "ОВД-Инфо", их могут оставить в полиции еще на сутки.

В ночь на четверг стали появляться сообщения о вырубке деревьев в лесопарке Кусково и задержании активистов – 11 или 12 человек – а также журналиста "Дождя". Их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Деревья в Кусково вырубают для строительства шестиполосной автодороги – Северо-Восточной хорды. Противники строительства настаивают, что оно приведет к нарушению экологического баланса в районе Вешняки.

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