Забайкалье: более 20 учителей уволятся из-за невыплаты зарплат

В Забайкалье более двадцати сотрудников школы Краснокаменска подали заявления об увольнении из-за невыплаты зарплат, сообщает в четверг портал "Чита.ру".

Директор школы номер 2 рассказала журналистам, что работникам всех школ района за декабрь выплатили только 15 процентов от положенных денег – то есть чуть больше тысячи рублей.

26 декабря депутаты законодательного собрания Забайкалья приняли поправки в бюджет 2016 года, обеспечивающие выплаты зарплат бюджетникам за первую половину декабря. Вскоре после этого учителя школы №3 в поселке Дарасун пригрозили забастовками. Им выплатили только 8 процентов аванса за декабрь, пишет "Чита.ру".

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