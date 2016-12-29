Путин: Дамаск и оппозиция договорились о перемирии и начале переговоров

Президент России Владимир Путин заявил о достижении договорённости о перемирии в Сирии и мирных переговорах.

На встрече с главами МИД и обороны президент сообщил о подписании трёх документов между сирийским правительством и вооружённой оппозицией: о прекращении огня, о мерах по контролю за соблюдением перемирия и о готовности начать переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Путин назвал достигнутые договорённости "очень хрупкими".

Выступая ранее в четверг, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва стремятся установить перемирие в Сирии до наступления нового года и готовы выступить его гарантами. Министр подчеркнул, что сирийскую территорию должны покинуть все иностранные войска, включая отряды проиранской шиитской группировки "Хезболлах", базирующейся в Ливане. При этом Чавушоглу подчеркнул, что Турция не намерена вступать в переговоры с Башаром Асадом.

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