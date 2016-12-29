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Новости

Швеция: бывший сирийский повстанец подозревается в военном преступлении

Стокгольм

Стокгольм

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В Швеции бывшего участника сирийской вооруженной оппозиции подозревают в военном преступлении.

В распоряжении следствия оказалась видеозапись расстрела повстанцами семи захваченных в плен солдат правительственной армии. Из записи следует, что в расправе участвовал обвиняемый, чье имя не называется.

Ранее он жил в Италии, затем переехал в Швецию, где в 2013 году попросил политическое убежище.

В 2015 году другой бывший сирийский повстанец был приговорен в Швеции к пяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях.

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