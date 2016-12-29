Под самый корешок

В московском парке Кусково под строительство трассы вырубили более 10 гектаров леса. Минувшей ночью здесь были задержаны полицией около десяти экологов и журналист телеканала "Дождь". Днем среди задержанных оказался и глава фонда "Спаси Кусково" Владимир Залищак.

Владимира Залищака доставили в полицию в четверг днем, после того как он приехал в парк оценить масштаб вырубки деревьев. Составили протокол о неповиновении полиции и нарушении правил проведения публичных мероприятий. По словам активиста, его, так же как и других защитников Кусково, задержали после того, как те попытались приблизиться к месту вырубки деревьев. Впрочем, по свидетельству очевидцев, территорию, где велись работы, оцепили еще накануне вечером. Рассказывает одна из защитниц парка Кусково Александра:

Никакой пропагандой не прикроешь вырубку леса!

– Поздно вечером в среду туда подогнали семь автозаков, при мне ехали пожарные машины, полиция на легковушках, все оцепили. Были машины с мощными прожекторными установками, несмотря на то что они еще до этого прожекторы устанавливали на месте вырубки. Сначала напали на наших активистов, которые дежурили возле места вырубки, всех схватили и увезли. Сегодня сказали, что их даже не кормили и не поили, они в ужасном состоянии, но их должны доставить в суд. Людей вылавливали и тащили в участок. Вчера мы пробрались в парк заячьими тропами, успели кое-что снять. Потом приехали с "Дождя" оператор и корреспондент. Оператора схватили полицейские, на его заявление, что он – журналист и у него есть удостоверение, они вообще не реагировали. Выбили камеру у него из рук, схватили и куда-то поволокли. Мы успели убежать и еле-еле ночью вернулись домой. И вот за ночь все спилили. Валили деревья, двухсотлетние дубы, тут же их распиливали и вывозили, никого туда не подпуская. Кстати, приезжал даже прокремлевский Первый канал, но их тоже не пустили. Никакой пропагандой не прикроешь вырубку леса! И обратите внимание на то, что это было ночью, по-воровски, и под Новый год.

Кусково имеет чуть ли не пять охранных статусов, и вот такое творится!

​– А что за компания проводит вырубку?

– Там часто мелькает логотип МИСК, это подрядчик. Есть еще компания "Макси-Флора", они вроде бы занимаются благоустройством и озеленением, у них на машинах это написано, но на самом деле у нас они занимаются уничтожением деревьев.

– А кто эти люди, кого так охраняет полиция?

– А кто Химкинскую трассу строил? Все это с самого верха идет, я абсолютно уверена! Потому что это такое попрание законов! По-моему, Кусково имеет чуть ли не пять охранных статусов, и вот такое творится!

На северо-востоке Москвы в ближайшее время появится так называемая "хорда", которая свяжет два района российской столицы. И трасса пройдет через Кусковский лес. Уже вырублено 10 гектаров деревьев, в том числе и столетние липы. Сейчас их распиливают и вывозят, на месте работает большое количество техники. Член общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева уверена, что развивать инфраструктуру города можно без ущерба для экологии и природоохранных зон. Сама Енгалычева в Кусково минувшей ночью не была, но внимательно следила за происходившими там событиями.

– Ночью сначала пришло сообщение, что задержали семь человек, которые находились в парке, никаких подробностей больше не было. Было очень много строительной техники, экскаваторы, пожарные машины, куча полиции, какие-то люди в бронежилетах в огромном количестве. Говорят, что порядка 300 человек. Парк оцепили, перекрыли все входы и выходы, въезды, всю аллею Первой Маевки перекрыли, никого туда не пускали. И очень интенсивно, в авральном режиме началась вырубка. Рабочие с бензопилами, с фонарями, пристегнутыми на лбу, производили эту вырубку. Одновременно огромное количество людей было задействовано во многих точках. Всю ночь шла эта спешная вырубка. Там огромные дубы, замечательные, на месте их очень оперативно расчленяли на куски и в спешке вывозили. Вся эта вакханалия продолжалась всю ночь. Сейчас выложили в сеть фотографии, сделанные кем-то из жителей окрестных домов, в комментарии написано, что за ночь вырубили всю лесополосу под эту хорду, до Вешняковской эстакады, это более 12 гектаров леса.

– А были возможности проложить эту хорду, не жертвуя парком Кусково?

– По генеральному плану она идет в другом месте, и есть даже подтверждающий это ответ профильного Министерства экономического развития, в свое время туда запрос направлялся. С той стороны железной дороги должна была быть трасса. Но был еще один вариант, поскольку буквально через 500 или 800 метров параллельно этому участку идет Рязанский проспект, который расширили до 8 полос, этот участок хорды можно было вывести на Рязанский проспект, и вообще не трогать лес ни в этой части, ни с той стороны дороги... Там всего-то отрезок, может быть, километр, два, три максимум. Все можно было сделать иначе, не принося такие жертвы, – считает эколог Алина Енгалычева

Защитники парка настаивают, что согласно генплану Москвы строительство шестиполосной северо-восточной хорды должно было вестись не через лесной массив, а через промышленные зоны.

Муниципальный депутат московского района Гагаринский Елена Русакова говорит, что прецедент в Кусково весьма опасен не только для Москвы, но и для всей России:

– Мы наблюдаем, по сути, такую криминальную коммерческую вырубку, поскольку трассировка дороги, которая является предлогом для строительства, должна была идти в обход парка, вдоль железной дороги, и это вариант, утвержденный Генпланом. Но при реализации этого варианта нельзя было бы прихватить земельные участки вдоль трассы под коммерческое освоение. Вот поэтому сейчас так настаивают на том, чтобы трасса шла через парк. И это, повторяю, незаконно, потому что противоречит Генплану, да и по другим основаниям. Жители района неоднократно на это указывали, и этот сюжет рассматривался Советом по правам человека при президенте. Президент подтвердил, что незаконные работы должны быть остановлены, проект изменен. И вице-мэр Хуснуллин, который курирует это строительство, выразил обещание вернуться к варианту трассировки в обход парка. Тем не менее лихорадочно и поспешно минувшей ночью вырубка была возобновлена. При свете налобных фонарей рабочие, в нарушение, между прочим, правил техники безопасности, стали вырубать деревья. Жителей, которые пришли протестовать, попросту скрутили, задержали, и вот утром происходит суд.

Коммерческий интерес чиновников среднего уровня у нас выше закона

Какой тут можно дать правовой комментарий? Мы видим, что закон не работает, что не работают даже административные механизмы, которые раньше помогали. То есть режим ручного управления уже перестал работать. И получается, что коммерческий интерес, даже не высших должностных лиц государства, а чиновников среднего уровня, уже у нас выше закона. Это очень опасная тенденция. Речь идет не о конкретном парке, пускай даже особо ценном, старинном парке Москвы с 200-летними дубами, а о режиме отсутствия правового регулирования на нашей территории и, в общем, по большому счету, отсутствии государства. Потому что государство – это именно механизм, когда работают правила, законы, и в случае нарушения законов и правил вступают в действие механизмы контроля, остановки, наказания и так далее. Вот это все у нас перестало работать. Это прецедент исключительно опасный! Ситуация с Кусково – это только начало. Москва в опасности, да, в общем-то, и страна тоже.

– Мы помним борьбу за Химкинский лес, можно ли здесь проводить параллели?

– Да, это, можно сказать, копия той ситуации, потому что там тоже дорога должна была и могла пойти в обход леса, но настаивали на проведении ее через лес именно для того, чтобы осваивать и участки вдоль будущей трассы. Ну, и кроме того, это казалось дешевле, потому что не надо было улаживать земельные вопросы с правообладателями участков по изначально спланированной трассировке, и так далее. Так что это совершеннейшая копия. И это не единичный случай, это тенденция, – констатирует Елена Русакова.

На данный момент в департаменте природопользования Москвы воздержались от комментариев по поводу обстоятельств вырубки деревьев в Кусково. Следует напомнить, что ранее членам президентского Совета по правам человека пообещал разобраться в ситуации президент Путин. Он обещал обсудить эту тему с мэром столицы. Но пока лес рубят.