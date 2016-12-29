Украина передала сепаратистам Донбасса 15 их соратников

Украинская сторона "в знак доброй воли" передала 29 декабря представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик 15 человек – 9 мужчин и 6 женщин, среди них есть тяжелобольные. Они были осуждены по обвинению в преступлениях, связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях и нарушением целостности Украины. Их передача состоялась рядом с контрольно-пропускным пунктом Майорск (Донецкая область). Как заявляют в Киеве, освобождение этих лиц призвано ускорить обмен пленными с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

27 декабря сепаратисты передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану также "в качестве жеста доброй воли" двоих украинских граждан — судью Апелляционного суда Мариуполя Анжелику Преснякову и журналистку из Ивано-Франковска Ольгу Сворак. По словам Рубана, женщин освободили благодаря договоренностям 7 декабря в Минске с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко. В этот день бывшая заключенная тайно встречалась в белорусской столице с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Из-за этих переговоров впоследствии Савченко исключили сначала из фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, а позже – из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

В обнародованном 29 декабря заявлении МИД Украины подчеркивается, что Россия незаконно удерживает на своей территории "не менее 17 украинцев, еще больше граждан Украины в аннексированном Крыму и свыше ста — в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей". Во внешнеполитическом ведомстве страны возлагают на Москву ответственность за несоблюдение принципа Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе по обмену "всех на всех".

По информации Службы безопасности Украины, в тюрьмах на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса сейчас удерживается 109 украинцев. В "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что в рамках формулы "всех на всех" готовы освободить только 47 украинцев в обмен на 690 своих соратников, в том числе и осужденных Украиной за совершение тяжких преступлений. Официальный Киев такое требование сепаратистов называет неприемлемым.