Журналиста "Дождя", снимавшего вырубку парка Кусково, оштрафовали

Суд в Москве оштрафовал на 600 рублей корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, задержанного в ночь на 29 декабря во время съемок сюжета о вырубке деревьев в лесопарке Кусково.

Полонского признали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Как сообщает портал "Медиазона", журналист намерен обжаловать решение.

Деревья в Кусково вырубают для строительства шестиполосной автодороги – Северо-Восточной хорды. Противники строительства настаивают, что оно приведет к нарушению экологического баланса в районе Вешняки. В ночь на четверг задержали более 10 активистов, протестовавших против вырубки леса.

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