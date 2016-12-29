Президент Польши не подписал новый закон о свободе собраний

Президент Польши Анджей Дуда не подписал представленный правительством закон о свободе собраний и направил его в Конституционный суд.

Согласно документу, официальные демонстрации как мероприятия общенационального значения имеют законодательный приоритет над другими массовыми акциями.

Ранее законопроект подвергся критике Верховного суда и правозащитников как нарушающий конституционные права граждан.

Впервые с момента прихода к власти в ноябре 2015 года консервативной партии "Закон и справедливость" ее представитель президент Дуда отклонил предложенный правительством закон.

Партия "Закон и справедливость" выступает за усиление роли национальных и католических ценностей в жизни страны и общества.