МВД: задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии

В Москве задержаны восемь подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. У них изъято похищенное ранее оружие, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу МВД.

Вечером 29 декабря в результате вооруженного нападения в Новой Москве погиб сотрудник Росгвардии, еще один получил ранения.

Сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов о массовой драке. В районе поселения Роговое неизвестные открыли по ним огонь, после чего захватили оружие росгвардейцев.

Заведено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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