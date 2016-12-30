В Петербурге задержан активист "Объединения перевозчиков России"

В Петербурге полиция задержала активиста "Объединения перевозчиков России" (ОПР) Андрея Бажутина, снимавшего на видео шлагбаум, который повреждает автомобили. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Бажутин доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве.

По словам координатора ОПР Сергея Владимирова, полицию вызвали сотрудники транспортного проекта "Западный скоростной диаметр", которым не понравилось, что активисты прикасаются к шлагбауму и снимают на видео торчащие из него железки.

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