Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

CNN: российские власти закрыли школу для детей дипломатов США

Посольство США в Москве, архивное фото

Посольство США в Москве, архивное фото

Смотреть комментарии

Российские власти в ответ на санкции закрывают англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Канады и Великобритании, передает CNN со ссылкой на неназванный источник.

Официального подтверждения этой информации от российской стороны нет.

CNN также сообщает о закрытии ведомственного дом отдыха для сотрудников американской дипломатической миссии в Серебряном бору.

Накануне Министерство финансов США ввело санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры распространяются, в том числе, на ФСБ и Главное разведывательное управление Вооружённых сил России.

Также Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Российский МИД назвал санкции контрпродуктивными и заявил, что они нанесут вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Telegram: самые важные новости и эксклюзивные материалы

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG