CNN: российские власти закрыли школу для детей дипломатов США

Российские власти в ответ на санкции закрывают англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Канады и Великобритании, передает CNN со ссылкой на неназванный источник.

Официального подтверждения этой информации от российской стороны нет.

CNN также сообщает о закрытии ведомственного дом отдыха для сотрудников американской дипломатической миссии в Серебряном бору.

Накануне Министерство финансов США ввело санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры распространяются, в том числе, на ФСБ и Главное разведывательное управление Вооружённых сил России.

Также Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Российский МИД назвал санкции контрпродуктивными и заявил, что они нанесут вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

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