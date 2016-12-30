Запретить английский язык

Новый виток дипломатической войны между США и Россией: из Америки высылают 35 дипломатических служащих.

Все они должны покинуть страну в течение 72 часов. Кроме этого, вводится целый ряд новых точечных санкций против российских спецслужб и отдельных лиц.

Александр Рыклин:

Немножко страшно спрашивать, но все же спрошу...

Высылают 35 российских "дипломатов" из США... А должны ли мы скорбеть по этому поводу? Или достаточно просто несколько дней молчать и не обсуждать данную тему? Конечно, высланных уже не вернуть, но давайте помнить, что у каждого из них есть родные и близкие. Легко представить, как им сейчас тяжело, что чувствуют эти люди...

Патриоты огорчены.

Илья Крамник:

Последние внешнеполитические шаги уходящей американской администрации характеризуются ээээ.... трудно характеризуются.

Дмитрий Дробницкий:

Всякий, кто когда-либо испытывал к Обаме теплые чувства, теперь должен испытывать стыд.

Василий Кашин:

Санкции против ГРУ и ФСБ и их начальства смешны и бесполезны заведомо. Я не вижу, каким образом они наносят нам ущерб; этот коллектив внешнеполитических гениев просто напоследок устраивает истерику и, как в свое время изящно выразился китайский представитель в СБ ООН, "портит атмосферу".

Мария Захарова:

Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме - это не Администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально.

Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу.

Из этой группы спойлеров жалко только Керри. Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.

А над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать. Не дай Бог ни одному Госсекретарю вытерпеть то, что пришлось испытать ему. Господин Керри, в этот тяжелый для Соединенных Штатов момент Вы позволите высказать Вам слова солидарности - Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса Вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибёшь.

Михаил Пожарский:

Если бы этой женщины не было, ее бы стоило придумать.

Алексей Табалов:

Господи! Посадите ее уже на какой-нибудь советский самолёт с билетом в один конец....

Роман Доброхотов:

Ничего себе какой батхерт у Захаровой, похоже Обама нашел болевую точку.

Артём Рондарёв:

Опять Обама патриотическим блогерам в карман нагадил, в ленте не хватает только крепкого мадьярского ругательства ггг.

В Конгрессе США санкции Обамы называют "запоздалыми". В России их тоже критикуют за слабость.

Владимир Варфоломеев:

Обама в последние дни президенства напоминает студента, который в ночь перед экзаменом пытается выучить всё, что был должен сдать в течение целого курса.

Кирилл Шулика:

Смотрю в отношении кого США ввели санкции.

Например, хакер Алексей Белан, вроде бы с гражданством Латвии и России, уроженец Риги. Известен под псевдонимами: Абыр Валгов, Абырвалг, Федюня, Магг, М4G, Мой.Явик. Ловят его американцы минимум с 2013 года, награда 100 тысяч американских рублей.

Вы вот говорите, что агитпроп у нас мозги сносит, а на самом деле он никакущий. Вот подарок какой... "Федюня предрешил итоги президентских выборов в США". "Абырвалг взломал серверы ЦРУ". И все это голосом Димы Киселева.

А американцы больше никогда не выберут представителей меньшинств в президенты, слишком много обидчивости и комплексов и слишком мало холодной головы и желания великой Америки.

Рейган говорил про "империю зла", а Обама про Федюню.

Но другие предлагают присмотреться к ним внимательнее.

Василий Гатов:

Давайте серьезно. 35 сотрудников, предположительно, резидентур СВР и ГРУ, рассекречены и отправлены "домой", возможно, вместе с несколькими "чистыми" дипломатами. Таких ударов российская разведка не получала с 1986 года, как мне кажется. И, скорее всего, американцы еще подали сигнал желающим (давно и серьезно) сделать то же самое.

Альфред Кох:

Новые санкции Обамы чушь собачья. За исключением ограничений в области IT для российских спецслужб.

Знающие люди говорят, что если эти ограничения правильно прописаны, то работа ФСБ и ГРУ может быть вообще практически полностью парализована.

Так ли это? Кто может прокомментировать?

Александр Фельдман:

Чем страшны новые санкции США?

Несколько часов назад США ввели против России новые санкции. Помимо парочки хакеров и чиновников в списки попали такие конторы как ФСБ и ГРУ… Пока все смеются над «последней истерикой Обамы», давайте посмотрим, чем новые санкции нам грозят. Теперь, возможно, наши чекисты и разведчики не смогут обновлять американские продукты, такие как Oracle, Cisco, MS и другие. Американские компании должны будут предоставить информацию об Entitlements (активных лицензиях), об организациях упомянутых в меморандуме и вставить их в чёрный список. Продать оборудование тоже не получится.

Теперь вся надежда на Трампа. Если Трамп не отменит Executive Order, (а он может) то ГРУ и ФСБ останутся без оборудования.

В общем, все очень плохо…

Борис Межуев:

Не думаю, что правильно называть Обаму "лузером" и объяснять его действия тупой "мстительностью". Закладывается бомба под любое российско-американское сближение в виде сплоченного на антироссийской почве Конгресса, который, в том случае, если поддержит доклад Администрации Обамы о вмешательстве России в выборы, фактически оценит Трампа как полулегитимного президента. Понятно, что в этих условиях делать шаги навстречу России будет непросто.

Ещё ночью стало известно о предположительном ответном шаге России: закрыть московскую англо-американскую школу для детей дипломатов.

Григорий Аксёнов:

"В школе училось 1250 детей из 60 стран мира! Весь обслуживающий персонал и преподаватели россияне. Теперь они без работы и зарплаты!"

Иван Курилла:

Ну да, "ответный удар" обязательно по образованию надо нанести?

Это такая асимметрия к высылке разведчиков и дипломатов?

Шпионы у власти...

Ольга Романова:

Ответный удар - всегда по детям. Антисиротский закон в ответ на закон Магнитского, теперь закрытие школ в ответ на шпионов.

Олег Козырев:

Россия как всегда наказывает детей

Юлия Галямина:

В ответ на новые санкции США Россия закрывает школу. Хорошо, что одну, а не вообще все. Ещё хороший был бы вариант отменить преподавание английского в России в принципе. А лучше запретить.

В любой непонятной ситуации отыгрывайся на детях. Скорее всего, у всех этих товарищей было несчастливое детство.

Дмитрий Гудков:

Уже не говоря о моральной стороне вопроса (после «закона подлецов» государству понравилось мстить детям), мы получим дипломатический скандал с другими странами, инвесторами и создадим неудобства собственным гражданам. Тогда как дипломаты уж как-нибудь разберутся — будут учителей в здания посольств приглашать, к примеру, чего проще.

Вместо того, чтобы запретить въезд в страну или на худой конец выдворить дипломатов в ответ, мы вновь подло отрываемся на детях. Так что Воронеж, как обычно, в руинах, а больше, видимо, ответить и нечем: это говорит и о степени влияния нынешней России в мире, и об уровне нашей дипломатии.

Евгений Шестаков:

Школу для детей пиндосских дипломатов закрыли - это правильно. Но мало. Ясли для внуков тоже нужно закрыть. И лужайки для собак. И аквариумы разрешить иметь не более литра. И никаких фильтров и аэраторов. Мы великая страна, можем обидеться резко и по-большому.

Станислав Яковлев:

А есть хоть какое-то подтверждение, что российские власти "закрыли англо-американскую школу" и соответственно "подлецы снова отыгрались на детях" - кроме как у CNN от "осведомлённого инсайдера, пожелавшего остаться неизвестным"?

Смешно, если с утра Песков проснётся, и такой: КАКАЯ ШКОЛА? 0_О

Да вроде бы уже утро.

В сети множатся и другие варианты контрсанкций. При этом сатиру не всегда легко отличить от честных прокремлёвских инициатив.

Сергей Марков:

Ответ Москвы, полагаю, должен быть необычным. Ответ должен подчеркивать и силу России и ее желание дружить с США. Поэтому Россия должна объявить о высылке 45 американских дипломатов и закрытии трех американских учреждений.. Россия, как подвергаящаяся дипломатической агрессии страна, имеет право на не зеркальный, а более жесткий ответ. Но ввести это в действие не немедленно, а с 1 февраля, если американские санкции, принятые Обамой, будут действовать. Это даст шанс Трампу отменить санкции Обамы сразу после вступления в должность 20 января. И не ухудшать российско - американские отношения искусственно, как это пытается делать Обама. И выставить Обаму дурачком и лузером, чего он, без сомнения, заслужил.

Аркадий Бабченко:

Я так понимаю, в ответ на высланных из США наших дипломатов, из России вышлют опять нас с Боженой?

Спокойной ночи.

Митя Алешковский:

Как обычно, мы в ответ бомбим Воронеж

Марат Гельман:

Ну допустим про Воронеж - анекдот. Но в ответ на высылку разведчиков запретить фэйсбук могут.

Николай Травкин:

Ответные меры на прощальные и судорожные проделки Обамы не должны быть ординарными. Нельзя на высылку 35 работников МИД и ограничения репертуара отдыха для остающихся в логове врага реагировать привычно - асимметрично, но адекватно.

Наоборот. Меры должны быть приняты симметричные, но неадекватные!

Мало закрыть англо-американскую школу в Покрово-Стрешнево, которая работает с 1949 г. и где обучаются более 1000 детей от 4 до 18 лет.

Надо ваще! запретить преподавание английского языка. Даже хлеще - запретить использование на всей территории России!

Тех, кто знает по-английски, незамедлительно убрать с Госслужбы и в первую очередь почистить Правительство. Ну, оставить одного Лаврова на всякий пожарный случай.

Но предварительно, перед увольнением, побеседовать с пристрастием в здании напротив места, где Феликс Эдмундович на постаменте стоял. На предмет - сколько и каких секретов они успели продать пиндосам. Скатываться при этом в "ежовщину" с расстрелами не следует - всё-таки в демократической стране живём - ограничится конфискацией и лет по 15-20 строгого на осознание и исправление.

Причём сопли тут жевать некогда. Произвести ответные действия необходимо оперативно и стремительно. Время до инаугурации Дональда Трампа остаётся совсем чуть-чуть и к приходу на хозяйство в Белый дом он должен окончательно убедиться, что с нами шутки плохи. У нас с обраткой не заржавеет.

Нас не тронь, мы страшны в своём неадеквате!