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Новости

В Дагестане при нападении на трассе убит сотрудник полиции

Полицейский пост в Дагестане, архивное фото

Полицейский пост в Дагестане, архивное фото

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В Хасавюрте в результате вооруженного нападения на пост полиции убит один сотрудник правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

Источник агентства сообщил, что ответным огнем были уничтожены двое нападавших. Они принадлежали к "хасавюртсой бандгруппе", которая причастна к недавнему нападению на полицейских в Махачкале.

В Дагестане в ночь на 25 декабря произошли два нападения на сотрудников полиции. На трассе Махачкала – Каспийск и на въезде в город Кизилюрт. Тогда погибли два сотрудника правоохранительных органов, один получил ранения.

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