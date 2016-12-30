В Бразилии найдено тело, предположительно, посла Греции

В Бразилии полиция обнаружила автомобиль, в котором находилось обгоревшее тело. Ранее сообщалось, что жена посла Греции в Бразилии заявила об исчезновении мужа. По сведениям полиции, греческий дипломат несколько дней назад взял на прокат автомобиль и исчез, в последний раз 59-летнего Кириакоса Амиридиса видели 26 декабря.

Как сообщает бразильский телеканал Globo.com, следователи считают маловероятным похищение посла, так как никто не связывался с его семьей для получения выкупа.

Кириакос Амиридис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство в столице Бразилии городе Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он приехал на рождественские и новогодние каникулы. С 2001 по 2004 годы дипломат был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро, сообщил сайт Newsru.com.