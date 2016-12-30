В США более тысячи пользователей Сети получили вредоносные ссылки

ФБР открыто обвинила российские разведслужбы во вмешательстве в американские выборы, опубликовав в четверг самый полный на сегодняшний день доклад по этому вопросу. В доклад включены примеры вредоносных кодов, использованных в крупной хакерской кампании. Как сообщает "Голос Америки", начиная с середины 2015 года, российская разведка и ФСБ отправили вредоносные ссылки более чем одной тысяче получателей, в том числе членам правительства США. Такие данные содержатся в 13-страничном отчете ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

ФБР опубликовало свой доклад в тот же день, когда президент Обама анонсировал пакет санкций, включающий выдворение из страны 35 российских дипломатов и меры в отношении ГРУ и ФСБ. Этот доклад предваряет более подробную оценку американского разведсообщества, которую президент Обама поручил завершить до истечения через три недели его президентского срока.

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