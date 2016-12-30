Киркорову отказали в иске к певцу Дидье Маруани о вымогательстве

Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении французского певца Дидье Маруани и адвоката Игоря Трунова, которых российский певец Филипп Киркоров требовал признать виновными в вымогательстве. Об этом Трунов сообщил агентству ТАСС.

Он уточнил, что следствие не нашло состава преступления.

29 ноября полиция задержала Маруани и Трунова в отделении Сбербанка в центре Москвы. По словам российского юриста, они должны были встретиться с Филиппом Киркоровым, чтобы до суда урегулировать претензию в плагиате. Ранее Маруани обратился в суд, утверждая, что в песне российского певца "Жестокая любовь" есть заимствования из его композиции Symphonic Space Dream.

Адвокат Киркорова заявил, что его подзащитный вынужден был обратиться в полицию из-за того, что французский певец якобы вымогал у него деньги.

В начале декабря после нескольких допросов Маруани разрешили покинуть Россию. Ему не предъявили никаких обвинений.

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