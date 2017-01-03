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Общество

"У государства не получается, а мы не нужны"

"У государства не получается, а мы не нужны"
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Изобретатель из Екатеринбурга уже много лет создает уникальные конструкции для людей с ограниченными возможностями. Александр Быков придумывает и собирает в мастерской политехнического института устройства, позволяющие инвалидам - колясочникам безопасно и быстро передвигаться по снегу, скользким тротуарам, преодолевать без посторонней помощи бордюры и лестницы. Конструктор не патентует свои разработки в надежде, что кто-нибудь запустит их в производство, но пока Александр Быков может похвастаться только единичными экземплярами, которыми он оснащает местную команду спортсменов с ограниченными возможностями.

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