"У государства не получается, а мы не нужны"

Изобретатель из Екатеринбурга уже много лет создает уникальные конструкции для людей с ограниченными возможностями. Александр Быков придумывает и собирает в мастерской политехнического института устройства, позволяющие инвалидам - колясочникам безопасно и быстро передвигаться по снегу, скользким тротуарам, преодолевать без посторонней помощи бордюры и лестницы. Конструктор не патентует свои разработки в надежде, что кто-нибудь запустит их в производство, но пока Александр Быков может похвастаться только единичными экземплярами, которыми он оснащает местную команду спортсменов с ограниченными возможностями.