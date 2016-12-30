Обманутые строители пришли в мэрию Москвы

Рабочие строительных фирм, выполняющих госзаказы правительства Москвы, в течение нескольких месяцев не получают зарплату. Сотрудники компании "Горизонт" занимались работами на МЦК и реконструкцией Щелковского шоссе, метростроители из СМУ-77 прокладывали Солнцевскую линию московского метрополитена. Долги перед рабочими правозащитники оценивают в сотни миллионов рублей. 30 декабря около ста строителей пришли с коллективным обращением в мэрию. Один из рабочих признался, что его заставляли голосовать за "Единую Россию", но он не успел взять открепительное удостоверение, и его за это уволили.