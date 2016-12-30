МИД России предложил Путину выслать дипломатов США

Россия объявляет 35 американских дипломатов "персона нон-грата". Это 31 сотрудник посольства США в Москве и четыре сотрудника генерального консульства в Санкт-Петербурге. Агентство ТАСС сообщает, что с таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что предложение внесено на рассмотрение президента России Владимира Путина.

29 декабря стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты. Оглашенные в четверг ограничительные меры затрагивают некоторые российские компании, Федеральную службу безопасности и Главное управления Генштаба Вооружённых сил России (ранее называвшееся ГРУ), а также высшее руководство этого управления. Власти США объявили "персона нон-грата" 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.