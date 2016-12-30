Правительство Польши приобрело коллекцию князей Чарторыйских

Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в которой, в числе других, есть работы Леонардо да Винчи и Рембрандта. Всего в коллекции князей Чарторыйских, находящейся в Кракове, более 85 тысяч произведений искусства и около 250 тысяч исторических документов и книг.

Коллекция приобретена правительством Польши за 100 миллионов евро, хотя рыночная цена этого частного собрания – примерно 2 миллиарда евро. Владелец коллекции Адам Кароль Чарторыйский заявил, делает своеобразное пожертвование в пользу государства.

Основы коллекции были заложены в 1801 году княгиней Изабеллой Чарторыйской, известной патриотическими взглядами и активной светской жизнью. Самым значительным экспонатом художественного собрания стала "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи.

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