Зима дипломатии. Эфир в 19:05

Соединенные Штаты Америки объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Соответствующее обращение от лица президента США Барака Обамы распространила пресс-служба Белого дома. Кроме того, Министерство финансов страны ввело и другие санкции против частных лиц и организаций из России из-за хакерских атак, направленных, как здесь утверждают на вмешательство в выборы американского президента.​

Владимир Путин в ответ на введение новых антироссийских санкций США заявил, что расценивает новые недружественные шаги администрации США как провокационные, Однако подчеркнул, что Россия не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Чем не угодили российские дипломаты? Как история с санкциями может отразиться на избранном, но еще не вступившем в полномочия президента США Дональде Трампе? Наконец, можно ли говорить, что таким образом уходящая администрация Барака Обамы задала тон американо-российским отношениям на ближайшее будущее?

В студии Радио Свобода политик Константин Боровой, на видеосвязи корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов, по телефону к нам присоединился тележурналист Михаил Таратута.