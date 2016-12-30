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Новости

В ряде районов на севере Сирии нарушается перемирие

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В ряде районов на северо-западе Сирии продолжаются боевые действия, несмотря на вступившее в силу сегодня в ноль часов перемирие.

Почти сразу после этого международные наблюдатели и представители повстанцев сообщили о наземных вооружённых столкновениях и бомбардировках на границе провинций Идлиб и Хама, под Дамаском.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, самолёты правительственной авиации нанесли не менее 16 ударов по позициям повстанцев.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Установление режима прекращения огня было согласовано Дамаском и оппозицией при посредничестве России и Турции. Сообщалось, что перемирие не распространяется на террористические группировки.

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