Законсервированная революция. Эфир в 18.05

В год столетия Великой октябрьской революции рассуждать о ней будут люди и институты разной политической направленности. Как не отдать революцию официозу и зачем ее нужно постоянно переопределять? Почему революция никогда не может осуществиться во всей полноте, но это не повод для пессимизма? Революционный потенциал акционизма 90-х и фрустрации художественного сообщества после репрессий против художников. Насилие как главная проблема революции. Вытесненные исторические травмы и необходимость работы с ними.

Роль искусства в эпоху глобальных социально-политических изменений. Конференция факультета истории искусств РГГУ в ДК “Делай сам/а”. Из программы конференции: “Спустя 100 лет после Октябрьской революции и 25 лет после падения СССР мы всё ещё находимся в заложниках у представлений о революционном, которые были сформированы в дебатах и практиках большевиков. Элитистское убеждение в невежестве безвластных характерно как для официальной власти, так и для оппозиции, как для либералов, так и для левых. Значит, нужно перевернуть саму революцию”.

Павел Митенко, художник-акционист; Игорь Чубаров, доктор философских наук, научный сотрудник ИФ РАН, член редколлегии журнала “Логос”; Яна Бражникова, кандидат философии, доцент кафедры социальной философии РГГУ; Егор Софронов, художественный критик, редактор “Художественного журнала”, научный сотрудник Музея современного искусства “Гараж”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова